Китай соединил Гонконг с материком высокоскоростной железной дорогой

В Китае начали курсировать высокоскоростные поезда по новой железнодорожной ветке Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг, которая соединила Гонконг с 44 городами материковой части страны.

Торжественная церемония открытия состоялась в субботу, 22 сентября, а первый поезд запустили уже на следующее утро со станции «Западный Коулун».

Теперь дорога из Гонконга в Гуанчжоу займет всего 47 минут, а расстояние из Пекина в Гонконг в две тысячи километров будет преодолеваться меньше, чем за девять часов, сообщает пресс-служба правительства специального административного района Гонконг.

Строительство магистрали началось еще в 2010 году, однако проект был приостановлен из-за протестов оппозиции и нехватки средств.