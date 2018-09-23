В России могут появиться духи Petroff & Boshiroff

Компания «Золотой бренд» хочет зарегистрировать бренд Petroff & Boshiroff в качестве товарного знака. Под новой маркой можно будет распространять химическую продукцию, косметику, духи, парфюмерию, одежду и аксессуары. Кроме того, бренд Petroff & Boshiroff позволит оказывать услуги турфирмам и охранным агентствам.

Товарный знак планируется передать россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых Лондон обвиняет в отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу брендинговой компании. Ведет ли «Золотой бренд» переговоры с россиянами, не известно.

В начале сентября власти Великобритании обвинили граждан РФ Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей в Солсбери. По версии Лондона, мужчины якобы провезли нервно-паралитическое вещество во флаконе духов. Подозреваемые свою причастность к покушению отрицают. В интервью телеканалу RT они рассказали, что в Соединенное Королевство отправились в качестве туристов.