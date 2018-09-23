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Никогда снова: 95% украинцев против переизбрания Порошенко на второй срок

Вадим Синицын
07:05 23.09.2018
Опрос проводился по телефону, респондентами стали 35 тысяч украинцев.
Фото: Serg Glovny, Globallookpress
Видео: NewsOne, YouTube

Только 5% украинцев выступили за то, чтобы избрать президента Петра Порошенко на второй срок. Об этом свидетельствует данные опроса, проведенного телеканалом NewsOne.

Опрос проводился по телефону, респондентами стали 35 тысяч украинцев, итоги исследования были подведены в эфире телеканала. Опрашиваемые отвечали на вопрос: «Хотели бы вы, чтобы Порошенко переизбрали на второй срок?». Около 95% процентов ответили отрицательно.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Одним из лидеров рейтингов на данный момент является Юлия Тимошенко, официально подтвердившая заявку на пост главы государства.

Ранее Петр Порошенко заявил, что «Москва на регулярной основе ежедневно вмешивается в украинские выборы». Стоит отметить, что действующий президент на данный момент не заявлял официального намерения баллотироваться на второй срок.

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