Кандидаты в губернаторы Хабаровского края проголосовали на выборах

Кандидат на пост главы Хабаровского края Вячеслав Шпорт и его оппонент Сергей Фургал проголосовали во втором туре выборов руководителя региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Как уточняется в сообщении, действующий губернатор Шпорт проголосовал на участке №201, расположенном в здании гимназии №5. Его соперник Фургал отдал свой голос на участке №122 в районе Красной речки.

Второй тур губернаторских выборов в Хабаровском крае стартовал в восемь утра по местному времени. Кандидатам на пост главы региона не удалось добиться победы в первом туре в единый день голосования, так как они набрали примерно одинаковое количество голосов избирателей, не перейдя порог в 50%.

Ранее ЦИК РФ рекомендовал отменить результаты второго тура выборов главы Приморского края. По словам глава комиссии Эллы Памфиловой, в ходе проверки поступивших жалоб было выявлено множество нарушений в процессе волеизъявления, в частности, вбросы и подкуп избирателей.