МИД Ирана вызвал послов трех стран ЕС после теракта

Министерство иностранных дел Ирана вызвало представителей Великобритании, Дании и Нидерландов после теракта во время военного парада в Ахвазе. Иранская сторона обвинила европейские страны в укрывании террористических групп, ответственных за эту атаку.

Официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми призвал арестовать злоумышленников, сообщает агентство IRNA.

Дипломаты выразили сожаление в связи со случившимся и пообещали донести позицию иранского МИД до своего руководства.

В субботу, 23 сентября в городе Ахваз на юго-западе Ирана четверо вооруженных боевиков открыли огонь по участникам военного парада и зрителям. Стрельба велась со стороны сцены в течение десяти минут. Жертвами теракта стали 29 человек, среди них были женщины и дети. Число погибших может увеличиться, поскольку многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.