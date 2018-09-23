«Вызывает отвращение»: слова украинского посла возмутили МИД Польши

Власти Польши выступили с критикой в адрес украинского посла в Варшаве Андрея Дещица после того, как тот во время радиоэфира категорично высказался по поводу захоронений поляков на территории Украины. Он заявил, что Киев не собирается заниматься эксгумацией останков поляков, по крайней мере пока Варшава не примет решение восстановить все уничтоженные украинские памятники.

«В Варшаве заявления посла Дещицы вызывают отвращение. Это оценка не только руководства МИД, но и польского правительства», - заявил источник портала ZN.UA.

Кроме того, в Варшаве также выразили разочарование в связи с оценкой Киевом некоторых исторических событий.

В 2017 году власти Киева отказались от поисковых операций и перезахоронения поляков на Украине. После этого случая Польша несколько раз требовала пересмотреть решение и вернуться к обсуждению вопроса, однако урегулировать разногласие не удалось.