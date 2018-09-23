Сильнейший торнадо уничтожил целые кварталы в столице Канады: видео
Сильнейший ураган обрушился на столицу Канады Оттаву. В результате разбушевавшейся природной стихии пострадали кровли домой, а также повалены десятки деревьев. Городу был нанесен значительный ущерб. Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.
Около 30 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.
Местные жители активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео последствий урагана.
На одном из роликов видно, как несколько человек спасают пса, попавшего под обломки дерева и оказавшегося в ловушке.
A beagle named Charlie is found alive under the rubble. #dunrobin #ottnews pic.twitter.com/ncPUJxdbfx— Matt Day (@mattdaymedia) 21 сентября 2018 г.
Как считают метеорологи, непогода была вызвана холодным атмосферным фронтом.