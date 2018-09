Сильнейший торнадо уничтожил целые кварталы в столице Канады: видео

Сильнейший ураган обрушился на столицу Канады Оттаву. В результате разбушевавшейся природной стихии пострадали кровли домой, а также повалены десятки деревьев. Городу был нанесен значительный ущерб. Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества.

Около 30 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как крайне тяжелое.

Местные жители активно публикуют в социальных сетях фотографии и видео последствий урагана.

На одном из роликов видно, как несколько человек спасают пса, попавшего под обломки дерева и оказавшегося в ловушке.

A beagle named Charlie is found alive under the rubble. #dunrobin #ottnews pic.twitter.com/ncPUJxdbfx