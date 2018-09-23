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США выразили соболезнования в связи с терактом в Иране

Наталья Вальханская
04:41 23.09.2018
Открывшие огонь из автоматического оружия по участникам и зрителям военного парада в иранском Ахвазе в субботу утром террористы убили 29 человек.

Госдепартамент США выразил свои соболезнования иранскому народу после теракта во время военного парада в Ахвазе, который унес жизни 29 человек.

«Мы солидарны с иранским народом в борьбе с радикальным исламским терроризмом и выражаем ему сочувствие в такое ужасное время», - цитирует официального представителя американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт РИА «Новости».

В Госдепе подчеркнули, что Соединенные Штаты осуждают все акты терроризма, которые приводят к потере невинных жизней.

Напомним, 22 сентября вооруженные боевики открыли огонь по участникам и зрителям военного парада в городе Ахваз в Иране. В течение десяти минут четыре террориста обстреливали людей. Правоохранителям удалось уничтожить двух нападавших, остальных задержали. Жертвами нападения стали 29 человек.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ организация ИГИЛ. При этом, по данным иранских вооруженных сил, боевики связаны с США и израильской разведкой «Моссад», а не исламистскими боевиками.

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