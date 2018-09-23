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На Алтае 7-летний ребенок стал инвалидом из-за ошибки врачей

Дарья Михалина
04:25 23.09.2018
В ходе несложной операции мальчику повредили мочевой пузырь.
На Алтае 7-летний ребенок стал инвалидом из-за ошибки врачей
Фото: Mohammed Talatene, Globallookpress

В Республике Алтай в результате серьезной врачебной ошибки семилетний мальчик стал инвалидом. Об этом сообщает СК РФ по региону.

В июле 2018 года мальчик был госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы, где ему провели операцию по удалению паховой грыжи, в ходе которой врачи задели мочевой пузырь, что повлекло серьезные последствия. Из-за раны брюшной полости рассматривается вопрос об установлении ребенку инвалидности.

По данному инциденту было возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводится комплекс следственных действий.

Работники учреждения подозреваются в причинении вреда здоровью пациента по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей.

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