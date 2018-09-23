Названы лучшие на российском рынке кроссоверы до двух миллионов рублей

Эксперты назвали три самых популярных в России кроссовера, чья стоимость не превышает двух миллионов рублей. Список был составлен изданием «Автоновости дня».

На первом месте расположился Hyundai Santa Fe. Производитель предлагает сразу два варианта: автомобиль с дизельным 2,2-литровым турбодвигателем мощностью 200 лошадиных сил и 2,4-литровый бензиновый мотор мощностью 188 лошадиных сил. Стоимость данного транспортного средства составит чуть менее двух миллионов рублей.

Вторую позицию занимает Skoda Kodiaq. Ее можно приобрести за 1,39 миллионов рублей. Модель также представлена в двух вариантах: с передним и с полным приводом с мотором от 125 до 190 лошадиных сил

Замыкает тройку лидеров Toyota RAV4 с 2-литровым и 2,5-литровым мотором и мощностью 146 и 180 лошадиных сил соответственно. Стоимость модели составляет около полутора миллиона рублей.