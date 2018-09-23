В Хабаровском крае стартовал второй тур выборов губернатора

Более двух тысяч избирателей, которые находятся в отдаленных и труднодоступных местностях, досрочно проголосовали на выборах губернатора Хабаровского края. Об этом агентству ТАСС рассказал секретарь краевой избирательной комиссии Оярс Машков.

Всего в регионе открыты более 780 избирательных участков. Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 по местному времени. Предполагается, что около 17 тысяч избирателей проголосуют по месту пребывания.

Для обеспечении безопасности на избирательных участках работают сотрудники полиции, Росгвардии и курсанты Дальневосточного юридического института МВД России.

Напомним, в Хабаровском крае, как и в нескольких других регионах, проходит второй тур выборов. В первом туре в ходе единого дня голосования двое кандидатов Вячеслав Шпорт и Сергей Фургал набрали примерно одинаковое количество голосов, что и спровоцировало второй тур избирательного процесса.