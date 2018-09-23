Танцующая вода: праздник фонтанов прошел в Петергофе

В Петродворце в Санкт-Петербурге состоялся первый день знаменитого осеннего праздника фонтанов. Он длится всего два выходных дня.

Центральный фонтан Большой каскад вечером превратился в самую мокрую сцену в мире. На представление собрались посмотреть десятки тысяч зрителей.

На стенах Дворца, как на полотнах, художники рисуют сценки из театральных постановок. Шоу получило название «Театральный роман». Композиторы, хореографы, драматурги и артисты в танце спорят - какой жанр лучше.

Здесь и ритуальные пляски у костра и современный мюзикл: в представлении десятки спецэффектов. Над созданием произведения работали около 200 человек. Красок добавляют и голоса ведущих оперных исполнителей.

В кульминационный момент - небо взрывается салютом. Стоит отметить, что этот праздник не стоит путать с закрытием сезона фонтанов. Они будут работать до 14 октября.