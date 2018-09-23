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Уфологи-любители опубликовали доказательства существования НЛО

Дарья Михалина
02:59 23.09.2018
Используя карты от Google, они обнаружили признаки инопланетной жизни в США.
Видео: UFOmania - The truth is out there, Youtube

Уфологи-любители обнаружили следы инопланетян в американском штате Юта, используя Google-карты.

На кадрах, опубликованных в открытом доступе в Сети, изображены объекты, расположенные в четыре ряда. Это фигуры разных форм, стоящие друг возле друга.

Уфологи убеждены, что фигуры прибыли на Землю из космоса. По их мнению, существа являются живыми организмами. Тем не менее, не объясняется, каким образом инопланетяне оказались на планете.

Это не первый случай, когда спутниковая служба Google обнаружила «доказательства» инопланетян. В июле уфологи-любители нашли в Эгейском море у берегов Греции НЛО.

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