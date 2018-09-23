В Угличе Mercedes на полном ходу протаранил стену музея

В субботу, 22 сентября, легковой автомобиль Mercedes Е 200 врезался в стену Музея городского быта в центре Углича. Об этом сообщили в Главном управления МЧС России по Ярославской области.

В результате аварии пострадал водитель машины и два пассажира. Среди находившихся в музее посетителей пострадавших нет.

Инцидент произошел по адресу Успенская площадь у д. 5 около 15.00 по московскому времени. Водитель автомобиля не справился с управлением и на полном ходу влетел в стену музея.

На место аварии прибыли сотрудники МЧС, экипаж ГИБДД, а также бригада скорой помощи. Все пострадавшие были доставлены в больницу. В настоящий момент информации об их состоянии нет.