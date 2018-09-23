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The Independent: Россия вернула себе статус великой державы благодаря успешным действиям в Сирии

Дарья Михалина
01:59 23.09.2018
Западные журналисты признали передовую роль Москвы в урегулировании сирийского конфликта, отметив, что Россия всегда была сильнее, чем кажется.
The Independent: Россия вернула себе статус великой державы благодаря успешным действиям в Сирии
Фото: Anas ALkharboutli, Globallookpress

Россия восстановила свой статус великой державы после того, как совместно с Турцией приняла решение о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. Об этом пишет британское издание The Independent.

По данным газеты, заключенное главами двух стран соглашение свидетельствует о передовой роли России в урегулировании сирийского конфликта. Отмечается, что документ был подписан с одной из ведущих стран НАТО. Так, благодаря договору Турция сможет расширить свой военный контингент на севере Сирии, однако только по предварительному согласованию с Москвой.

Автор материала выразил уверенность в том, что Россия всегда была сильнее, чем могло казаться.

«После распада СССР Россия оставалась ядерной сверхдержавой, способной уничтожить мир, однако западные политики продолжают делать вид, что ее можно игнорировать, и призывают к изоляции Москвы. Ее возвращение к статусу великой державы было неизбежно и ускорилось благодаря успешным действиям в Сирии», - говорится в публикации.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, итогом которых стало решение о совместном создании демилитаризованной зоны в провинции Идлиб, которое поддержал официальный Дамаск.

Специальная зона будет сформирована вдоль линии соприкосновения вооруженной оппозиции и правительственных войск к 15 октября.

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