Древние ассигнации и семейный рубль Николая I: в Банке России прошел день открытых дверей

В субботу, 22 сентября, прошел день открытых дверей в Центробанке России, сообщил корреспондент «Звезды».

Одни из посетителей столь необычного мероприятия – пара, у которой семейный бюджет всегда в порядке, а балансы сходятся до копейки - Павел и Алена работают в банке. Они захотели посмотреть на систему изнутри: не по таблицам и формулам, а через призму истории.

«Это не первый раз, когда мы хотели сюда попасть. В этот раз удалось буквально через полчаса после того, как вывесили объявление на банки.ру о дне открытых дверей, также оно и на сайте Центробанка висит, удалось зарегистрироваться. Ничего сложно в этом нет», - рассказывают Павел Лачко и Алена Грачева.

Первое, куда попадают посетители, - бывший депозитарий. Это сегодня за дубовыми дверями современные кабинеты и переговорки, а в царской России были банковские ячейки, где москвичи хранили свои сбережения.

«Каждая перегородка имела окошечки - кассовые окошечки. Вот, собственно, за ними были чиновники и служащие государственные», - объяснил начальник отдела департамента по связям с общественностью Банка России Александр Бугров.

История страны в монетах и ассигнациях: самому древнему экземпляру - две с половиной тысячи лет. Здесь не только разменные деньги, но и наградные: монета Бирона с портретом Анны Иоановны или семейный рубль Николая I, который выпущен к юбилею правления государя.

На монете портреты царской семьи, но первую партию сам Николай забраковал - не понравилось изображение императрицы. На втором варианте, говорят, Александра Федоровна выглядит моложе.

Каждая монета - находка для нумизмата. Для тех, кто хорошо ориентируется в денежных знаках, проводят викторины и квесты по финансовой грамотности.

Банк России открывает свои двери для всех желающих уже в третий раз. В этом году эту традицию поддержали и его региональные отделения.