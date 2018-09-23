На Украине начали опись имущества Московского патриархата

Министерство культуры Украины приступило к описи имущества Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом говорится на сайте Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

Для этого была создана специальная комиссия, цель которой оценить имущество церкви в Сумской области. Уведомление о проведении оценки в Спасо-Преображенском было получено еще 20 сентября. Более того, отмечается, что аналогичное сообщение получили и некоторые другие религиозные общины из города Глухова.

В УПЦ Московского патриархата прокомментировали предстоящую оценку имуществу, назвав ее «захватом собственности религиозных общин УПЦ в пользу раскольников». Кроме того, подчеркивается, что украинские чиновники «не имеют права учитывать и переписывать чужое имущество».

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявлял о проведении патриархатом Константинополя процедур в целях создания в стране единой поместной церкви.

В настоящее время на Украине действуют три православные структуры: признанная мировым православием самоуправляемая Украинская православная церковь (УПЦ), а также непризнанные Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Киевский патриархат (УПЦ КП).