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Краснодар стал 16-м городом-миллионником России

Дарья Михалина
00:55 23.09.2018
О присвоении статуса горожанам сообщили на гала-концерте, посвященном 225-летнему юбилею столицы Кубани.
Краснодар стал 16-м городом-миллионником России
Фото: Ina Fassbender, Globallookpress

Краснодар официально стал городом-миллионником. Об этом сообщается на сайте администрации города, а соответствующие свидетельство уже было получено главой города Евгением Первышовым. Церемония вручения состоялась перед началом концерта в честь 225-летней годовщины со дня основания Краснодара.

Отмечается, что на протяжении последних нескольких лет жители активно добивались присвоению города статуса «миллионника».

Таким образом, Краснодар стал 16-м городом в России, население которого превышает миллион человек.

«Приятно, что это произошло именно в День города, и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России», - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавляется, что в Краснодаре проживает одна из самых высоких в стране доля экономически активного населения – людей трудоспособного возраста, способных положительно влиять на общую экономику.

Помимо Краснодара, в города-миллионники входят Москва, Петербург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж.

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