Более двухсот человек погибли при крушении парома на озере Виктория

Число погибших при крушении парома на озере Виктория в Танзании выросло до 209 человек, сообщает Daily Star.

Местные власти полагают, что эта цифра еще может вырасти. Но есть и хорошая новость - спустя два дня после катастрофы спасатели обнаружили одного выжившего.

Им оказался механик судна, который находился в воздушном кармане в трюме. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

По распоряжению президента Танзании, руководство фирмы-владельца парома арестовали.

В настоящее время рассматриваются несколько версий трагедии. По одной из них, паром перевернулся из-за того, что пассажиры сместились на один борт. Другие винят во всем капитана, который, возможно, совершил грубый маневр.

Сколько точно человек было на борту - неизвестно. Называют цифру в 400 пассажиров и членов экипажа, в том время как вместимость парома в четыре раза меньше.

Веса судну добавили и мешки с кукурузой, бананами и цементом. Работы на месте крушения продолжаются.