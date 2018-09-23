Порошенко обвинил Россию в ежедневном вмешательстве в выборы на Украине

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Москва на регулярной основе, ежедневно вмешивается в украинские выборы, а также выразил беспокойство, касаемо предстоящих в 2019 году президентских выборов.

Он отметил, что оружия, якобы используемые Москвой – это «пропаганда» и «дезинформация».

При этом украинский президент добавил, что Россия не намерена останавливаться и далее, по его словам, продолжит вмешиваться во внутренние дела страны.

«В частности, Москва влияет и на политические силы, и будет вмешиваться в предстоящие выборы», - цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Президентские выборы на Украине состоятся весной 2019 года. Официально Порошенко пока не заявил о намерении баллотироваться на второй срок.