Подвиг Подольских курсантов на кинопленке: эксклюзивные кадры со съемок фильма «Ильинский рубеж»

В Калужской области идут съемки фильма «Ильинский рубеж». Это место подвига воссоздали, чтобы и на кинопленке осталась память о трех с половиной тысячах Подольских курсантов, которые держали там оборону Москвы. Корреспондент «Звезды» побывал там, где по календарю 2018, а по сценарию – 1941 год. Актеры Евгений Дятлов и Даниил Спиваковский репетируют одну из главных сцен фильма «Ильинский рубеж»: начальник Подольского артиллерийского училища, генерал Стрельбицкий приезжает на линию обороны. Немец на подступах, а укрепления не готовы. Инженер просит прислать на помощь Подольских курсантов.

«Никто не ожидал что немец так попрет. Я играю инженера Углова, который все эти доты и окопы строит, он человек штатский, не военный, поэтому он растерянный», - объясняет актер Даниил Спиваковский.

Треть фильма уже готова, основные эпизоды снимают здесь, в Калужской области. В тех самых местах, где осенью 1941 года шли бои, и три с половиной тысячи Подольских курсантов две недели ценой своих жизней сдерживали мощь немецкой военной машины.

Если бы не киноаппаратура и команды режиссера, полное ощущение что вокруг 1941 год. Немцы вплотную подходят к Ильинским рубежам, а на сооружение укреплений выходят все местные жители.

Десятки актеров и сотни человек массовки. В костюмах детально воссоздана одежда начала сороковых. Военная техника тоже тех времен, и грандиозные декорации. Продюсер фильма Игорь Угольников говорит, что важно сделать достоверную картину, чтобы зритель почувствовал себя внутри тех событий.

«Именно вот так была река, которую нам удалось выкопать заранее и заполнить водой, построить мост, который выдерживает тридцать тонн, построить Варшавское шоссе и село Ильинское. Все эти дома были собраны по Калужской области», - рассказывает генеральный продюсер фильма «Ильинский рубеж» Игорь Угольников.

В перерыве между съемками на площадку приезжают кадеты одной из школ Калужской области. Дети проходят по окопам, забираются в доты, а Игорь Угольников лично проводит экскурсию.

«Молодежь должна увидеть то, что мы в этот фильм закладываем. Хотим рассказать им об истории, как такие же молодые пацаны, как они, стояли здесь и погибали, когда немцы шли на Москву. Ну и то, что они для нас сделали, эти молодые ребята, то что мы стоим и снимаем фильм здесь, мы им должны быть благодарны», - отмечает режиссер фильма «Ильинский рубеж» Вадим Шмелев.

Фильм «Ильинский рубеж» сразу назвали народным кинопроектом. Помогают все: на съемочной площадке работают волонтеры, а в массовых сценах снимаются местные жители.

За съемками следит Вячеслав Фетисов. Именно он предложил создать картину про мужество тех, с кого и сегодня следует брать пример. В этих самых лесах в живых тогда осталось около трехсот ребят. Но свою задачу - остановить врага - они выполнили. Их подвиг на Ильинском рубеже теперь будет увековечен и на кинопленке.