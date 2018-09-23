Пассажирский лайнер чудом не разбился при посадке во время шторма «Али»: видео

В Великобритании, в аэропорту Бирмингема, самолет авиакомпании AirFrance не смог приземлиться на посадочную полосу из-за мощных порывов ветра обрушившегося на страну урагана «Али».

Пилот попытался посадить самолет, однако в последнюю минуту он принял решение вновь поднять судно в воздух.

Кадры с места события очевидец опубликовал в Сети.

В результате шторма «Али», бушующего на Британских островах, десятки тысяч домов остались без света, а два человека погибли. Несколько людей были госпитализированы с серьезными травмами.