Осень с размахом ворвалась в Москву: мощный шторм глазами жителей столицы
Москвичи oпубликовали в соцсетях фото и видео грозы и ливней, обрушившихся на столицу в субботу, 22 сентября.
Видео: dimitrii_andreev, zamurueva.elena , vdokuchaev_88 , evgeny.mikheev, alexandr.postnov, dasha_theme, Instagram
Жители и гости столицы поделились в соцсетях кадрами страшной бури, разразившейся в Москве. На видео попали обрушившееся на город грозы и ливни. Очевидцы утверждают, что ветер сносил дорожные знаки и строительные и слабоукрепленные конструкции, ломал ветки деревьев и буквально сбивал с ног пешеходов.
Видно, что из-за непогоды движение транспорта также было сильно затруднено.
Некоторые пользователи сравнили резкую смену погоду с приближением апокалипсиса.
Ранее о надвигающихся грозах и ветре жителей Москвы предупредило столичное МЧС, опубликовав экстренное штормовое предупреждение. Горожан попросили переждать удар стихии в безопасном месте.
В связи с этим синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе.