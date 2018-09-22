Осень с размахом ворвалась в Москву: мощный шторм глазами жителей столицы

Жители и гости столицы поделились в соцсетях кадрами страшной бури, разразившейся в Москве. На видео попали обрушившееся на город грозы и ливни. Очевидцы утверждают, что ветер сносил дорожные знаки и строительные и слабоукрепленные конструкции, ломал ветки деревьев и буквально сбивал с ног пешеходов.

Видно, что из-за непогоды движение транспорта также было сильно затруднено.

Некоторые пользователи сравнили резкую смену погоду с приближением апокалипсиса.

Ранее о надвигающихся грозах и ветре жителей Москвы предупредило столичное МЧС, опубликовав экстренное штормовое предупреждение. Горожан попросили переждать удар стихии в безопасном месте.

В связи с этим синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в регионе.