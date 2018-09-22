Япония запустила космический корабль к МКС

Япония успешно осуществила запуск тяжелой ракеты H-2B с беспилотным космическим кораблем Kounotori 7 на борту. Трансляцию вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.

Запуск ракеты должен был состояться 11 сентября, однако переносился несколько раз. Пуск был произведен в 02:52 по японскому времени (20:52 мск) с космодрома Танэгасима.

На борту Kounotori 7 находится более 5 тонн груза, в том числе капсула, которая должна доставить на Землю результаты проведенных на МКС исследований.

Кроме того, на борту корабля – необходимый для поддержания жизнедеятельности экипажа груз, литий-ионные батарии, которые являются главным источником энергии на МКС, и экспериментальный набор из двух малых спутников STARS-Me для осуществления проекта по строительству космического лифта.