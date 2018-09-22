В Алеппо и Латакии зафиксированы нарушения режима прекращения огня

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-лейтенанта Владимир Савченко.

«В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Кантара, Сафсафа, позиций правительственных сил в районе горы Али-Абу (три раза) в провинции Латакия, районов Эль-Халидия, Маканис-Эд-Дувайри, квартала научно-исследовательского института в Алеппо», - сказал он.

Кроме того, отметил генерал-лейтенант, были зафиксированы обстрелы населенного пункта Тадеф (трижды) в провинции Алеппо с позиций Свободной сирийской армии, расположенных на подконтрольной протурецким формированиям территории в районе города Эль-Баб.

Отмечается, что за прошедшие сутки представителями российского Центра гуманитарные акции не проводились. Всего же с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 1938 гуманитарных акций.