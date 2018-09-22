Глава МИД Венгрии подчеркнул важность отношений с Россией

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Россия играет важную роль в экономике страны, а также ее энергетическом импорте.

Такое заявление политик сделал в эфире телеканала RT. По его словам, Москва и Будапешт пытаются поддерживать прагматичные отношения, взаимно уважая друг друга.

«Наши страны близко расположены, мы зависим от российских поставок энергоносителей. У нас тесное экономическое сотрудничество, а теперь и инвестиционное» - отметил министр.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил по итогам встречи с российским президентом Владимиром Путиным о том, что Москва и Будапешт договорились о продолжении поставок российского газа после 2019 года и о вероятной прокладке сухопутной части «Турецкого потока» через Венгрию.