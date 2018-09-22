Девушка погибла под поездом на «серой ветке» метро в Москве

22-летняя москвичка погибла в московском метро на станции «Улица Академика Янгеля». Об этом сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

Девушка упала на жесткий путь под прибывающий поезд около 19:55.

«Заметив данную ситуацию, машинист незамедлительно применил экстренное торможение, но по инерции поезд наехал на потерпевшую», - рассказал начальник пресс-службы Алексей Мышляев.

Сотрудники УВД на Московском метрополитене сразу же вызвали наряд скорой помощи, который констатировал смерть потерпевшей с предварительным диагнозом: «поездная травма несовместимая с жизнью». Опрос свидетелей и очевидцев происшедшего, а также машиниста электропоезда, подтвердил, что прыжок под поезд был совершен пассажиркой самостоятельно.

В 20:11 тело погибшей извлекли и подали напряжение. На движение поездов Серпуховско-Тимирязевской линии инцидент не повлиял, все службы метро сработали оперативно. По факту смерти проводится проверка. Информация направлена в прокуратуру.