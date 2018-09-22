Число жертв теракта на военном параде в Иране увеличилось до 29

Жертвами теракта в городе Ахваз на юге Ирака стали не менее 29 человек, еще 60 получили ранения.

Как передает агентство al-Alam, губернатор провинции Хузестан Али Хусейн Хусейнзаде не исключает, что количество погибших может увеличиться, поскольку некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что среди убитых были военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), женщина, малолетний ребенок, а также один журналист.

Напомним, утром 22 сентября вооруженные боевики открыли огонь по участникам и зрителям военного парада в городе Ахваз в Иране. В течение десяти минут четыре террористы обстреливали людей и намеревались прорваться к трибунам, где находились высокопоставленные офицеры. Однако правоохранители остановили нападавших. В итоге двух из них уничтожили, остальных задержали.

Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в РФ организация «Исламское государство»*. По данным иранских вооруженных сил, боевики связаны с США и израильской разведкой «Моссад», а не исламистскими боевиками.

Президент РФ Владимир Путин направил телеграмму президенту Ирана Хасану Рухани и попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших. Путин отметил готовность к наращиванию взаимодействия между Россией и Ираном в вопросах противодействия терроризму.

* «Исламское государство» (ИГИЛ*) - организация, по решению Верховного суда России признана террористической. Запрещена на территории РФ