«Все страшнее жить в этом городе»: Красноярск накрыло удушающим смогом

В Красноярске из-за безветренной теплой погоды резко ухудшилась экологическая обстановка. Жители города забили тревогу в соцсетях и делятся фотографиями и видео, на которых запечатлена густая дымка странного смога, окутавшего город.

«Все страшнее жить в этом городе. Уже две ночи просыпаюсь и закрываю форточку от едкого запаха!» - пишет жительница города.

«Ужас! Вот таким воздухом мы дышим! Просто хочется бежать куда-то за масками и противогазами!» - написала другая женщина, запечатлев странный плотный налет, который за 20 минут образовался на стеклянной крыше ее автомобиля.

«Ночью выбросы в городе такие, что утром воняет гарью», - рассказал другой пользователь.

Согласно датчикам, установленным общественной группой, вчера, 20 сентября, уровень загрязнения воздуха и мелкодисперсной пыли в городе был превышен в районе улиц Мичурина и Волжская до 55 PM2,5 при норме в 35. А ночью этот показатель и вовсе достиг отметки в 110 PM2,5.

При этом режим «черного неба» в городе, как это уже было в июле этого года, официально пока не объявлен.