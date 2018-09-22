Китай отказался от участия в совместных мероприятиях с США

Китайский МИД отказался от участия государства в нескольких совместных мероприятиях с США после введенных Вашингтоном санкций в отношении китайского военного ведомства за сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.

Как сообщило Центральное телевидение Китая, Пекин заявил об отмене участия в симпозиуме, который посвящен поддержанию международной безопасности на море, запланированном на ближайшие дни в США. Минобороны КНР отменило визит в Штаты главы ВМС страны Шэнь Цзиньлуна.

Также КНР не будет участвовать во второй встрече представителей штабов двух стран в рамках межармейского диалога, запланированная на 25-27 сентября в китайской столице.

Ранее МИД Китая вызвал американского посла Терри Бранстеда, ему выразят протест в связи с вводом Вашингтоном ограничений в отношении департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, а также его главы Ли Шанфу. Санкции были введены в связи с российско-китайским сотрудничеством и сделками по покупке у РФ самолетов и ракетных систем С-400.