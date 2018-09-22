Массовое побоище: полиция Киева задержала около 40 протестующих

Полиция Киева задержала около 40 человек, устроивших акцию протеста на месте строительной площадки в районе жилого массива Оскорки на проспекте Григоренко, 40. Протестующие недовольны застройкой в районе трех озер Небреж, Тяглое и Мартышев и считают ее незаконной.

После того, как толпа активистов попыталась снести забор вокруг строительной площадки, на место для восстановления порядка прибыла полиция. В результате произошло столкновение протестующих с правоохранителями.

По словам пресс-секретаря Дарницкого райуправления милиции, около 40 человек грубо нарушали общественный порядок и оказывали хулиганские действия. Они доставлены в территориальное управление полиции, где будут установлены их личности. Произошедшее квалифицировано, как «хулиганство».