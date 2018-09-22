Столичное МЧС объявило штормовое предупреждение: ожидается гроза и сильный ветер

Гроза и сильный ветер ожидаются в ближайшие часы в Москве, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

«По информации Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 22:00 мск в Москве ожидается дождь, гроза, ветер до 19 м/с», - отмечается в сообщении.

В экстренном ведомстве посоветовали по возможности переждать непогоду дома, а на улице призвали обходить шаткие конструкции и деревья.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в московском регионе в связи с усилением ветра 22-23 сентября.