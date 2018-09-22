Корабли ВМС Украины вошли в исключительную экономическую зону РФ

Два корабля Военно-морских сил Украины вошли в исключительную экономическую зону России в районе Крыма.

Как сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму ТАСС, украинские корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» сопровождаются кораблями береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности РФ. По их данным, они находятся в российской исключительно экономической зоне и следуют в северо-восточном направлении.

«В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности России их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России», - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что сопровождение кораблей осуществляется на безопасном расстоянии.