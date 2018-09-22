Очень добрая: российский космонавт сделал Иванке Трамп комплимент с МКС

Российский космонавт Олег Артемьев сделал комплимент дочери и советнику президента США Дональда Трампа Иванке во время ее визита в космический центр Линдона Джонсона.

Иванке Трамп представилась возможность пообщаться с экипажем МКС. Советник американского лидера призналась, что всегда мечтала побывать в космосе и стать астронавтом.

В ходе беседы российский космонавт Олег Артемьев лично поблагодарил Иванку Трамп за то, что она поднимает ему настроение.

«Иванка, я думаю, вы очень добрый и милый человек. Когда я вижу вас по телевизору и в новостях, у меня улучшается настроение», - отметил космонавт.

Дочь Трампа заулыбалась и поблагодарила Артемьева за комплимент.