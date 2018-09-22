Названы самые опасные города мира

Западный сайт Numbeo, известный своими рейтингами, составил список самых криминогенных городов мира. Рейтинг включает в себя 327 наименований, среди которых есть и столица России.

Лидирует по масштабам преступности город Сан-Педро-Сула в Гондурасе. На втором месте оказалась столица Венесуэлы, Каракас. Замыкает тройку городов Порт-Морсби, расположенный в Папуа-Новой Гвинеи. В пятерку вошла также бразильская Форталеза и Дурбан из ЮАР.

К счастью для жителей Москвы, столица России расположилась только на 144-м месте. А вот Санкт-Петербург оказался еще более безопасным – его составители рейтинга поставили только 198-е место. При этом Новосибирск помещен на 135-ю строчку.

Столица Украины Киев заняла 130-е место, недалеко от нее, на 139-м, расположился и украинский Харьков.

Самое последнее место в списке заняла столица ОАЭ Абу-Даби.