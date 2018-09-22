СМИ выяснили, что коалиция США вывезла из Дейр-эз-Зора лидеров боевиков ИГИЛ*

Международная коалиция во главе с США вывезла из провинции Дейр-эз-Зор в Сирии боевиков запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»*, сообщает агентство SANA со ссылкой на местные источники.

По данным агентства, в район деревни аль-Марашда был высажен десант коалиции, где сосредоточена группировка, после чего коалиция позволила главарям боевиков покинуть эту территорию в неизвестном направлении.

«Боевые вертолеты "международной коалиции" во главе с США, провели операцию по эвакуации высокопоставленных главарей террористической группировки ИГИЛ* из поселка аль-Марашда на юго-востоке провинции, где в настоящее время скрываются оставшиеся террористы», - сказано в сообщении SANA.

Напомним, город Дейр-эз-Зор был освобожден сирийскими военными от боевиков в ноябре 2017 года. Он оставался последним оплотом террористов в Сирии. Боевики с 2014 года удерживали под своим контролем большую часть города.

*ИГИЛ - организация, по решению Верховного суда России признана террористической. Запрещена на территории РФ