Полиция в Хакасии спасла барсука из ямы: видео

Полицейские города Саяногорска в Хакасии спасли застрявшего в бетонной яме подвала многоэтажного дома барсука. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Первое, что подумали полицейские - это то, что в яму попал кот. Но, когда присмотрелись, были удивлены: откуда в центре города мог оказаться в ловушке настоящий барсук», - отмечается в сообщении полиции.

Правоохранители позвали себе на подмогу владельцев контактного зоопарка. Совместными усилиями им удалось вытащить животное из ямы. В настоящее время барсук приходит в себя в зверинце, где специалисты следят за его здоровьем.