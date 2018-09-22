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60 тысяч пчел захватили больницу в Кембридже: видео

Валентина Пескова
19:12 22.09.2018
Насекомых случайно обнаружили под одной из панелей крыши здания больницы Фулборн.
Видео: The Tree Bee Society, Facebook

Находиться в больнице не всегда сладко и приятно, до тех пор, пока с потолка на вас не начинает капать мед. Персонал больницы Фулборн, расположенной в Кембридже, обнаружил в здании неожиданную находку.

Удалив одну из панелей крыши под ней обнаружили огромную колонию в 60 тысяч пчел, которые прочно обосновались там и живут уже в течение нескольких лет. Сначала сотрудники и пациенты больницы обратили внимание на то, что они довольно часто встречают в ее округе насекомых. Затем заметили, как пчелы залезают под крышу над крыльцом. Когда удалили одну из панелей, там увидели огромное количество сот, мед из которых уже сочился через промежутки между кирпичами и штукатуркой.

«Размер обнаруженной нами колонии был просто невероятен», - рассказал один из сотрудников больницы Daily Mail.

На место были вызваны сотрудники организации The Tree Bee Society, занимающейся пчёлами. Операция по удалению сот заняла около 12 часов. Теперь все насекомые будут счастливо жить уже в другом месте.

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