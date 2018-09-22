Берег Оби обвалился вместе с дорогой и дачными участками под Барнаулом

В Барнауле обвалился берег Оби в ночь на 22 сентября, вместе с ним оползень снес надворные постройки дачи.

Как сообщают очевидцы в паблике во «ВКонтакте», происшествие произошло в Научном городке. Собственник пострадавшего участка опубликовал видео с места ЧП. По его словам, обрушилось примерно 15 метров берега, по которому проходила дорога.