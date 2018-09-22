Берег Оби обвалился вместе с дорогой и дачными участками под Барнаулом
В Научном городке под Барнаулом оползень стал причиной обвала 15 метров берега с дачными пристройками.
Видео: Катунь 24, ВКонтакте
В Барнауле обвалился берег Оби в ночь на 22 сентября, вместе с ним оползень снес надворные постройки дачи.
Как сообщают очевидцы в паблике во «ВКонтакте», происшествие произошло в Научном городке. Собственник пострадавшего участка опубликовал видео с места ЧП. По его словам, обрушилось примерно 15 метров берега, по которому проходила дорога.
«Обвалившийся грунт унес с собой участок автомобильной дороги. Пострадали дачные участки и территория жилых домов», - сказано в сообщении паблика «Катунь 24».