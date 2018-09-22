В Ижевске грузовик перевернулся на пути, чудом не врезавшись в трамвай: видео

Грузовик перевернулся на трамвайные пути прямо перед стоящим на светофоре трамваем в Ижевске.

Инцидент, произошедший 22 сентября на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса, попал на видеорегистратор одного из автолюбителей. Он опубликовал запись в социальных сетях.

На кадрах видно, что водитель фуры не справился с управлением и грузовик стал вилять из стороны в сторону. В итоге он перевернулся на пути, едва не задев трамвай.