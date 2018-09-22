Жители Подмосковья переживают осеннее нашествие клещей

Из-за необычайно теплого сентября в Подмосковье наблюдается осеннее нашествие клещей. Опасные насекомые вновь появились не только в лесу, но и на дачных участках, нападая как на людей, так и на домашних животных.

По словам экспертов, такая активность может быть связана с нынешними погодными условиями, поскольку клещи очень любят влажную погоду при температуре 18-20 градусов. Но в целом в этой вспышке нет ничего удивительного: обычно клещи выходят весною, а потом бывает осенняя вспышка.

«Это явление стандартное», - пояснил сотрудник Института клинической иммунологии СО РАН сайту «Комсомольская правда».

В любом случае специалисты советуют москвичам и жителям Подмосковья проявлять осторожность и правильно одеваться, не оставляя открытыми участки кожи.