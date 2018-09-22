Депутаты предложили отправить Климкина в отставку за слова о Закарпатье

Внефракционный депутат Виктор Балога был возмущен из-за слов министра иностранных дел, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения гибридного влияния на него соседних стран. По словам депутата, на Закарпатье и украинцы, и представители нацменьшинств жили мирно веками, работали и ходили друг к другу в гости.

Балога призвал украинского лидера Петра Порошенко отправить Климкина в отставку, поскольку «это не уровень дипломата».

«Он скоро договорится до того, что все мы здесь в Закарпатье, на Буковине вообще не украинцы. И всех нас, как крымских татар, надо куда-то вывезти, чтобы не мешали им строить идеальное общество», - подчеркнул депутат.

Украинский министр при этом сказал, что в Закарпатье процветает контрабанда, а не туризм. На что Балога заявил, что «адекватные люди» говорят об области, подразумевая европейский стиль жизни, десятки предприятий и санатории. Власти, по словам депутата, говорят о Закарпатье, как о «какой-то дыре».

Народный депутат отметил, что эти власти за все эти годы не смогли восстановить работу аэропорта в Ужгороде, не ремонтируют дороги и только вырубают леса в области.