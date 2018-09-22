ВСУ обстреляли рейсовый автобус в Донбассе

Жители Луганской Народной Республики вновь подвергаются обстрелу со сторону Вооруженных сил Украины. Утром 22 сентября силовики обстреляли рейсовый автобус, следовавший из Первомайска в населенный пункт Марьевка.

Как рассказал представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, автобус подвергся обстрелу из крупнокалиберного пулемета. В результате этого в транспортном средстве вылетело окно, однако, по счастливой случайности, пуля не задела пассажиров. В момент обстрела в автобусе находилось около 15 человек, никто не пострадал.

Инцидент произошел недалеко от поселка Михайловка. Представитель Народной милиции ЛНР в очередной раз призвал международные организации обратить внимание на обстрелы мирных жителей ЛНР со стороны украинских силовиков. По его словам, людей пытаются запугать и вынудить покинуть свои дома.