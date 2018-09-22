МИД Китая вызвал американского посла из-за санкций по сделкам с Россией

Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией.

Как сообщает китайское Центральное телевидение, ведомство КНР сделало главе американской дипмиссии резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры ВС Китая и «соответствующих ответственных лиц». При этом других подробностей не сообщается.

Напомним, 20 сентября Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его главы Ли Шанфу и сотрудников Рособоронэкспорта в связи со сделками по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.