МИД Китая вызвал американского посла из-за санкций по сделкам с Россией
Китайское министерство иностранных дел сделало дипломату США резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры китайских вооруженных сил.
Фото: Liu Shuyi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Министерство иностранных дел Китая вызвало к себе посла США из-за санкций за сотрудничество с Россией.
Как сообщает китайское Центральное телевидение, ведомство КНР сделало главе американской дипмиссии резкое представление в связи с введением санкций в отношении структуры ВС Китая и «соответствующих ответственных лиц». При этом других подробностей не сообщается.
Напомним, 20 сентября Вашингтон ввел ограничения против департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его главы Ли Шанфу и сотрудников Рособоронэкспорта в связи со сделками по покупке российских самолетов и ракетных систем С-400.