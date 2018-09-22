Мать жертвы маньяка из Петрозаводска рассказала о нападении на ее дочь

Мать девушки, на которую совершил нападение в Петрозаводске 28-летний Антон Ипатов, рассказала в суде журналистам о деталях преступления, совершенного в отношении ее дочери. По версии следствия, девушка была ранена Ипатовым 16 сентября, перед тем, после чего он совершил два убийства.

Как рассказала ее мать, Ипатов сначала пытался душить ее дочь, потом стал резать ножом и сутки продержал в комнате у себя в общежитии. Раненую нашли вечером 17 сентября, вызвали полицию, скорую и тут же госпитализировали. Девушка сразу же назвала имя маньяка, который на нее напал.

«Пэпээсники ему позвонили. Он находился в ТЦ. Почему они его сразу не взяли, я не знаю», - сказала женщина.

Напомним, в среду 19 сентября возле общежития Петрозаводского медицинского колледжа горожане обнаружили тело 20-летней студентки с ножевыми ранениями. На следующий день возле стадиона «Юность» маньяк зарезал 27-летнюю девушку.

Задержать подозреваемого помогли записи с камер наблюдения, которые внимательно изучили правоохранители. О мотивах преступника не сообщается. Заведены уголовные дела по статье «Убийство».