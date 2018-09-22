Енот-паук упал с девятого этажа и остался жив: видео

Енот взобрался по стене на девятый этаж здания, и, не удержавшись, упал на землю в Нью-Джерси.

Очевидцы происшествия стали снимать происходящее на видео, а затем разместили их в социальных сетях. Животное забралось на здание дома, после чего вокруг здания собрались люди. Они не успели придумать, как снять енота со стены.

На кадрах видно, как зацепившийся за выступы в стене на большой высоте бесстрашный енот в какой-то момент срывается и падает. По видео непонятно, то ли он не удержался, то ли решил спрыгнуть сам.

В Сети отважное животное прозвали «Человеком-пауком» и «ниндзей». Животному-таки удалось благополучно приземлиться и скрыться с глаз туристов и зевак.