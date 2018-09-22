СМИ выяснили причину крушения парома с десятками жертв в Танзании

Причиной крушения пассажирского парома в Танзании стала ошибка в управлении рулевого. Такие данные обнародовала местная газета Thе Citizen, опросив очевидцев, которым удалось выжить после трагедии. По словам пассажиров Очори Бурана и Рубена Мпанде, рулевой в то время, когда пытался пришвартоваться к причалу, разговаривал по мобильному телефону. И направил паром с другой стороны.

«Люди стали говорить ему, чтобы он прекратил разговор и сконцентрировался на управлении. Когда рулевой понял, что он направил паром влево от причала, в то время, как место для высадки пассажиров было с правой стороны, он сделал резкий поворот», - рассказал Бурана.

После крутого поворота судно накренилось на одну сторону, сбросив людей и груз в воду, а затем оно наклонилось в противоположную сторону и ушло под воду вместе со всеми, кто на нем находился. По словам Рубена Мпанде, он в это время прыгнул в воду и поплыл к берегу. Ему удалось зацепиться за автомобильную шину, с помощью которой он держался на воде. Мужчину спас местный рыбак.

Пассажирский паром затонул в четверг 20 сентября между островами Укора и Буголора. По данным издания The Citizen, в настоящий момент найдено 196 тел погибших. 41 пассажира удалось спасти.

Трагедия произошла в нескольких метрах от берега. Судно было перегружено, на его борту находилось от 300 до 400 человек, хотя рассчитано оно было только на 100 пассажиров.