Чудеса: австралийка уместила одежду для четырех людей на неделю в один чемодан
Женщина из Австралии удивила пользователей Сети фотографией своего чемодана, в который ей удалось уместить вещи для четырех человек всего в один чемодан, готовясь к недельному отпуску.
Ее фотография моментально стала вирусной и набрала сотни лайков и комментариев. Женщина показала, как она эффективно распределила в чемодане свернутую в трубочки одежду. По ее словам, обувь и туалетные принадлежности они поместила в рюкзаки, пишет портал whatsnew2day.
«Двое маленьких детей и два взрослых, одежда на одну неделю - все в одном чемодане», - написала она в публикации.
Женщина отметила, что поспорила с мужем, что якобы она не сможет ограничиться одним чемоданом.
«Надеюсь он (муж) выучил свой урок: никогда не говорите женщине, что она не может, потому что она всегда докажет, что он не прав», - сказал один из комментаторов.