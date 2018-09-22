Чудеса: австралийка уместила одежду для четырех людей на неделю в один чемодан

Женщина из Австралии удивила пользователей Сети фотографией своего чемодана, в который ей удалось уместить вещи для четырех человек всего в один чемодан, готовясь к недельному отпуску.

Ее фотография моментально стала вирусной и набрала сотни лайков и комментариев. Женщина показала, как она эффективно распределила в чемодане свернутую в трубочки одежду. По ее словам, обувь и туалетные принадлежности они поместила в рюкзаки, пишет портал whatsnew2day.

«Двое маленьких детей и два взрослых, одежда на одну неделю - все в одном чемодане», - написала она в публикации.

Женщина отметила, что поспорила с мужем, что якобы она не сможет ограничиться одним чемоданом.