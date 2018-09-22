Мощный торнадо в Канаде оставил более 150 тысяч домов без света

Не менее 30 человек пострадали в результате пронесшегося недалеко от Оттавы торнадо, сообщает канадская газета The Globe and Mail.

Последствия урагана ликвидируют в нескольких регионах Канады. Отмечается, что порывы ветра почти достигли 200 км/ч. Больше всего пострадал город Гатино в восьми километрах от канадской столицы. От непогоды пострадали машины и здания.

Около 150 тысяч домов и предприятий остались без электричества. Как считают метеорологи, непогода была вызвана холодным атмосферным фронтом.