Сотни верующих выстроились в очередь в Москве, чтобы приложиться к мощам Спиридона Тримифунтского

Мощи святого Спиридона Тримифунтского были доставлены в Москву 21 сентября. Сегодня, в первый день, когда к мощам открыли доступ для верующих, у Храма Христа Спасителя выстроилась огромная очередь желающих приложиться к мощам.

Доступ людей к святыне, доставленной с греческого острова Корфу, организован через Якиманскую набережную и Малый и Большой Каменный мосты. Вдоль всего движения маршрута движения выставлены металлические ограждения и палатки с едой и водой.

Многие паломники специально ради этого приехали в Москву из других городов и готовы стоять несколько часов, чтобы прикоснуться к Святителю Спиридону в надежде на помощь и чудо. Верующие принесли с собою маленькие стульчики и молитвенники.

Вчера по случаю прибытия мощей в Москву в Храме Христа Спасителя было организовано специальное Богослужение. Торжественную службу возглавил Патриарх Кирилл: ковчег с десницей Спиридона Тримифунтского внесли в Храм Христа Спасителя под колокольный звон. Это событие пришлось на особый день - праздник Рождества Пресвятой Богородицы.

Прикоснуться к мощам святого в Москве можно будет до 15 октября. После этого они отправятся обратно на Корфу.